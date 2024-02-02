СМИ: часть импортных яиц направили на переработку, а не в торговые сети

Они нередко используется на производстве для изготовления кондитерских товаров. Как заявил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов, продовольственная безопасность от этого не улучшается, в отрасли не приобретается инвестиционная привлекательность. Отмечается, что цены на яйцо из других стран не ниже. Ситуацию не спасает даже нулевая пошлина.

Зампред указал, что стабильность цен на яйца установилась из-за заключения долгосрочных контрактов птицефабрик с крупными розничными сетями.

Ранее стало известно, что Белоруссия, Азербайджан и Турция ввезли в Россию более 78 млн яиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

