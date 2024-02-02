СМИ: часть импортных яиц направили на переработку, а не в торговые сети

Импортные куриные яйца, которые завозятся в Россию, вместо торговых сетей попали на переработку, сообщают «Известия» со ссылкой на Руспродсоюз.

Росстат: Цена на яйца с 16 по 22 января упала на 1,41%

Они нередко используется на производстве для изготовления кондитерских товаров. Как заявил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов, продовольственная безопасность от этого не улучшается, в отрасли не приобретается инвестиционная привлекательность. Отмечается, что цены на яйцо из других стран не ниже. Ситуацию не спасает даже нулевая пошлина.

Зампред указал, что стабильность цен на яйца установилась из-за заключения долгосрочных контрактов птицефабрик с крупными розничными сетями.

Ранее стало известно, что Белоруссия, Азербайджан и Турция ввезли в Россию более 78 млн яиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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