СМИ: часть импортных яиц направили на переработку, а не в торговые сети
Импортные куриные яйца, которые завозятся в Россию, вместо торговых сетей попали на переработку, сообщают «Известия» со ссылкой на Руспродсоюз.
Они нередко используется на производстве для изготовления кондитерских товаров. Как заявил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов, продовольственная безопасность от этого не улучшается, в отрасли не приобретается инвестиционная привлекательность. Отмечается, что цены на яйцо из других стран не ниже. Ситуацию не спасает даже нулевая пошлина.
Зампред указал, что стабильность цен на яйца установилась из-за заключения долгосрочных контрактов птицефабрик с крупными розничными сетями.
Ранее стало известно, что Белоруссия, Азербайджан и Турция ввезли в Россию более 78 млн яиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru