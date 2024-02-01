Белоруссия, Азербайджан и Турция ввезли в Россию более 78 млн яиц

По данным ведомства, больше всего в страну ввезли белорусских яиц - 69 млн. На втором месте Турция - 5,6 млн яиц, на третьем Азербайджан - 4,2 млн яиц.

«В отношении всей отгруженной продукции были проведены контрольно-надзорные мероприятия... поступившая продукция соответствует требованиям России», - указали в Россельхознадзоре.

Ранее в Росстате заявили, что яйца, помидоры и груши возглавили десятку самых подорожавших в 2023 году товаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

