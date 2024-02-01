Белоруссия, Азербайджан и Турция ввезли в Россию более 78 млн яиц
Белоруссия, Азербайджан и Турция в январе 2024 года ввезли в Россию 78,9 млн яиц, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
По данным ведомства, больше всего в страну ввезли белорусских яиц - 69 млн. На втором месте Турция - 5,6 млн яиц, на третьем Азербайджан - 4,2 млн яиц.
«В отношении всей отгруженной продукции были проведены контрольно-надзорные мероприятия... поступившая продукция соответствует требованиям России», - указали в Россельхознадзоре.
Ранее в Росстате заявили, что яйца, помидоры и груши возглавили десятку самых подорожавших в 2023 году товаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru