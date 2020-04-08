«Временный МРОТ может затянуться». Россиян предупредили о предстоящей безработице

Президент России Владимир Путин во время селекторного совещания с главами регионов предложил изменить схему выплаты пособий тем, кто признан временно безработным. Также он предложил автоматически начислять сумму по верхней планке.

Президент заявил, что всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в течение апреля, мая и июня необходимо выплачивать пособие в размере МРОТ (12 130 рублей). При этом необходимо сделать так, чтобы пособие можно было легко оформить дистанционно, так как людям сейчас «не до хождения по инстанциям».

Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов заверил НСН, что средства на минимальные выплаты в государстве найдутся.



«Если умножить 10 миллионов безработных на выплаты, то это 120 миллиардов рублей. Не маленькие деньги, но абсолютно подъемные для государства. Сумма, конечно, потребует внимания, но она не настолько велика в условиях необходимости хоть как-то спасать людей в этой ситуации. И для экономической активности это чрезвычайно важно, чтобы людям оказали поддержку, чтобы они могли хотя бы на уровне минимальной зарплаты хоть какие-то средства тратить. Ситуация становится совсем сложной», - отметил он.