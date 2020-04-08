«Временный МРОТ может затянуться». Россиян предупредили о предстоящей безработице
Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в эфире НСН объяснил, что государство не в состоянии компенсировать гражданам объем потерянных зарплат.
Президент России Владимир Путин во время селекторного совещания с главами регионов предложил изменить схему выплаты пособий тем, кто признан временно безработным. Также он предложил автоматически начислять сумму по верхней планке.
Президент заявил, что всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в течение апреля, мая и июня необходимо выплачивать пособие в размере МРОТ (12 130 рублей). При этом необходимо сделать так, чтобы пособие можно было легко оформить дистанционно, так как людям сейчас «не до хождения по инстанциям».
Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов заверил НСН, что средства на минимальные выплаты в государстве найдутся.
«Если умножить 10 миллионов безработных на выплаты, то это 120 миллиардов рублей. Не маленькие деньги, но абсолютно подъемные для государства. Сумма, конечно, потребует внимания, но она не настолько велика в условиях необходимости хоть как-то спасать людей в этой ситуации. И для экономической активности это чрезвычайно важно, чтобы людям оказали поддержку, чтобы они могли хотя бы на уровне минимальной зарплаты хоть какие-то средства тратить. Ситуация становится совсем сложной», - отметил он.
Собеседник НСН объяснил, что правительство попытается обеспечить минимальные нужды людей в сложный период. Выплачивать крупные суммы, как в ряде европейских стран, Россия не будет.
«Люди, понятно, потеряли гораздо более высокие зарплаты чем один МРОТ. Но государство не готово помогать в достаточных размерах, как, например, в Германии, Францию, Испанию. Частично, примерно на 50% потеря зарплаты там компенсировалась государством. В России с этим сложно. Для страны важно как можно быстрее справиться с медицинской проблемой, чтобы люди как можно быстрее возвращались на рабочие места. Может, нам повезет, к началу или к концу мая этот коронавирус рассеется, и бизнес сможет понемного начинать восстанавливаться. Но многие из представителей малого и среднего бизнеса просто не смогут открыться после этих апрельских "каникул". Есть опасение, что этот временный МРОТ для многих может серьезно затянуться», - добавил он.
Президент предложил не учитывать доходы, полученные по месту работы, при начислении безработным выплат на детей от трех до семи лет и других пособий . Таким образом, число людей, имеющих право на эти выплаты, может увеличиться.
Глава государства призвал проводить расчеты «исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи».
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