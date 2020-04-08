«Два раза сходить в магазин». Социолог о поддержке семей с детьми

«С моей точки зрения, конечно, это недостаточная помощь. Потому что пять тысяч рублей, откровенно говоря, для меня это два или три раза сходить в магазин. То есть это не такая помощь, которая позволила бы людям в течение месяца жить хоть как-то. Мне кажется, в данном случае надо говорить минимум о 25 тысячах рублей, учитывая, какие суммы выплачивают, в том числе, в Соединенных Штатах, в Германии и в других странах. Сейчас государству нужно менять всю политику с точки зрения поддержки крупных корпораций на целевую поддержку людей, которые оказались в трудной ситуации. Те, кто с детьми, им в первую очередь, потому что дети требуют повышенных финансовых затрат, больше денег, чем даже порой взрослые. Учитывая, что сейчас порядка 10 миллионов людей могут потерять работу после «карантинных каникул», то ситуация становится еще более катастрофической. Конечно, любые деньги – это хорошо, но этого недостаточно абсолютно», – говорит он.

Ранее в эфире НСН о том, с какими трудностями столкнулись учителя, ученики и их родители в рамках вынужденного дистанционного обучения рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

