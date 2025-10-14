Мишустин: К 2030 году планируется снизить уровень бедности ниже 7%
Уровень бедности в России к 2030 году планируется снизить ниже 7%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, для достижения данной цели кабмином было существенно увеличено финансирование нацпроекта «Семья» – до 3,24 трлн рублей.
«Это позволит расширить адресные меры поддержки семей и уязвимых категорий граждан», - подчеркнул он.
Глава правительства добавил, что по итогам семи месяцев 2025 года рост зарплат в стране в реальном выражении составил 4,5%, пишет RT.
Ранее Мишустин заявил, что единое пособие для семей с детьми в РФ в 2026 году превысит 18 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
