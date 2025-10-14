Суд решил обратить активы экс-судьи Момотова в доход России

Речь идёт об активах, рыночная стоимость которых составляет не менее девяти млрд рублей. Это в том числе 95 объектов недвижимости.

Сам Момотов заявил, что за всё время работы около 75-80 млн рублей и купил одну квартиру и одну машину. Как пишет RT, экс-судья покинул заседание, не дождавшись решения суда.

Ранее Момотова обвинили в крышевании проституции и неуплате налогов на полмиллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».