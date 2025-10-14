Россияне объяснили, почему боятся открывать бизнес

Издание ссылается на опрос компании «Финстори», согласно результатам которого, в список барьеров для открытия бизнеса также вошли бюрократия, налоги и управление персоналом (24%). Ещё 21% респондентов указали на высокие кредитные ставки, банкротства и инфляцию.

Кроме того, 18% опрошенных заявили о страхе потерять вложенный капитал, а 14% отметили, что им не хватает необходимых предпринимательских знаний.

Открыть собственное дело россияне готовы при отсутствии крупных вложений на старте (39%), доступе к обучению и практическим знаниям (29%), наличие готовых бизнес-моделей (21%), финансовые гарантии от государства или инвесторов (9%).

Ранее глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов заявил «Радиоточке НСН», что все предприниматели должны быть в одинаковых условиях, поэтому эксперимент с самозанятыми нужно досрочно прекратить в 2026 году.

