«Времечко такое». Сатирик пожелал Соболеву аккуратнее шутить

Не у каждого человека есть чувство юмора, но у юмориста должен быть внутренний цензор, считает писатель-сатирик Семен Альтов. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он прокомментировал иск к комику Илье Соболева за шутку на YouTube-шоу. По правилам программы надо было отправить аудиозапись случайному человеку: «Почему о том, что ты *** (гомосексуал), я узнаю в последнюю очередь?». Получателем оказался некто Леонид Тарантов (к слову, юрист), который затребовал у артиста 84 миллиона рублей.

Альтов рассказал, что к нему не обращались с исками, но были случаи, когда на него обижались зрители.

«Давным-давно Хазанов читал мой монолог про статую Геракла. Монолог недавно стал снова актуальным после того, как кто-то предложил обнаженную статую в Эрмитаже завести в отдельный зал и закрыть. Там такое письмо, написанное от руки, что я порочу чуть ли не весь советский строй, тружеников и так далее. Ну, вот человек без чувства юмора. Что тут можно сделать? Это как говорить на разных языках», - рассказал сатирик.