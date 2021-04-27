«Времечко такое». Сатирик пожелал Соболеву аккуратнее шутить
«Я представитель старой школы - работаю без мата, что резко сужает аудиторию. Но сейчас это стало бизнесом, а бизнес - это то, что кратчайшим путем ведет к получению денег»
Не у каждого человека есть чувство юмора, но у юмориста должен быть внутренний цензор, считает писатель-сатирик Семен Альтов. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он прокомментировал иск к комику Илье Соболева за шутку на YouTube-шоу. По правилам программы надо было отправить аудиозапись случайному человеку: «Почему о том, что ты *** (гомосексуал), я узнаю в последнюю очередь?». Получателем оказался некто Леонид Тарантов (к слову, юрист), который затребовал у артиста 84 миллиона рублей.
Альтов рассказал, что к нему не обращались с исками, но были случаи, когда на него обижались зрители.
«Давным-давно Хазанов читал мой монолог про статую Геракла. Монолог недавно стал снова актуальным после того, как кто-то предложил обнаженную статую в Эрмитаже завести в отдельный зал и закрыть. Там такое письмо, написанное от руки, что я порочу чуть ли не весь советский строй, тружеников и так далее. Ну, вот человек без чувства юмора. Что тут можно сделать? Это как говорить на разных языках», - рассказал сатирик.
При этом Альтов не поддерживает введение цензуры для подобных случаев и считает, что у комика должны быть внутренние табу.
«Меня называют последним интеллигентом в этом жанре. У меня внутренний цензор. Если мне интуитивно что-то внутри говорит, что это табу, я туда интуитивно не хожу. Сейчас у многих внешний цензор огульно заменяет внутренний, а он часто убирает и нужное, и ненужное, не отличает иногда хорошего от плохого. Времечко такое», - объяснил сатирик.
На вопрос, почему сейчас так популярны шоу, которые основаны на оскорблениях («Что было дальше», «CommentOut», «Можно Ваш телефончик», «Прожарка» - ведущим последних двух программ, к слову, является Илья Соболев), Альтов ответил, что новое поколение юмористов воспринимает юмор как бизнес, а не как возможность высказаться.
«Я представитель старой школы - работаю без мата, что резко сужает аудиторию. Но сейчас это стало бизнесом, а бизнес - это то, что кратчайшим путем ведет к получению денег. Во всем мире так делается, и здесь то же самое. На этом воспитывается поколение зрителей. Мне жалко, потому что там есть способные ребята, которые работают без мата, стендаперы, а кто-то вот не гнушается этими средствами и на большой скорости приближается к благосостоянию. Тем более что в наше время мы хотели что-то сказать, а потом получить за это деньги. А сейчас важно получить деньги, а чтобы что-то сказать, это никого не волнует», - считает сатирик.
По его мнению, в том, что остроумие сейчас не востребовано, а просмотры на YouTube набирают не монологи с тонким юмором или сатирой, а шоу, основанные на более примитивных поводах для смеха, виновата скорость современной жизни.
«Время сейчас такое, достаточно сложное, не очень понятное, не очень искреннее, и за счет технических возможностей оно, как бы, ускоряется. Все на скорости: чем короче, тем доходчивей. Скорость, скорость. На скорости многое теряется. Современное поколение пробегает на большой скорости мимо всего того, не замечая, из-за чего состоит и жизнь. Вот эта скорость зарабатывания денег и всяких радостей жизни. Лучше иногда ходить пешком, смотреть на огонь и о чем-то думать. Но это прошлое», - заключил писатель.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в интервью НСН заявил, что комики не могут, а должны шутить над политиками.
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