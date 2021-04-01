Мариничев: комики должны шутить над политиками

«Я бы в этой новости поменял одно слово – «могут», и заменил бы его на «должны». Комики в России должны шутить над политиками без цензуры. Если этого не происходит, то политики становятся слишком важными, важность эта нагнетает. А когда над ними шутят, то мы все понимаем, что политики – такие же человеки, как и мы, и по-другому не скажешь», – прокомментировал он.

Аналитики также заявили, что самыми популярными комиками у россиян являются Евгений Петросян и Михаил Задорнов. Второе место, согласно опросу, занял Павел Воля. Тройку замкнули Гарик Харламов и Максим Галкин.

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев в эфире НСН назвал самую смешную книгу, по его мнению.

