Гарик Харламов «проехался» по Азамату Мусагалиеву

Телеканалы ТНТ и ТНТ4 готовятся запустить третий сезон комедийного хейт-шоу «Прожарка». Первым гостем проекта станет ведущий и юморист Азамат Мусагалиев, про него будут шутить стендап-комики телешоу.

По словам самого Мусагалиева, чтобы участвовать в «Прожарке» нужно обладать высоким уровнем самоиронии, поскольку слушать шутки о себе, порой жесткие шутки, может не каждый.

В новом сезоне «Прожарка» немного изменится, как рассказал ведущий шоу Илья Соболев, добавится интерактив. Зал будет больше вовлечен в происходящее на сцене.

Специальным гостем первого выпуска третьего сезона стал Гарик Харламов, он вместе с участниками проекта шутками «проехался» по Азамату Мусагалиеву.

