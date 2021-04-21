Гарик Харламов «проехался» по Азамату Мусагалиеву
Телеканалы ТНТ и ТНТ4 готовятся запустить третий сезон комедийного хейт-шоу «Прожарка». Первым гостем проекта станет ведущий и юморист Азамат Мусагалиев, про него будут шутить стендап-комики телешоу.
По словам самого Мусагалиева, чтобы участвовать в «Прожарке» нужно обладать высоким уровнем самоиронии, поскольку слушать шутки о себе, порой жесткие шутки, может не каждый.
В новом сезоне «Прожарка» немного изменится, как рассказал ведущий шоу Илья Соболев, добавится интерактив. Зал будет больше вовлечен в происходящее на сцене.
Специальным гостем первого выпуска третьего сезона стал Гарик Харламов, он вместе с участниками проекта шутками «проехался» по Азамату Мусагалиеву.
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