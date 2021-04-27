Юрист Тарантов оценил шутку комика Соболева в 84 млн рублей

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству иск Тарантова о защите права гражданина на изображение, сообщают РИА Новости.

Истец указывает, что в одной из программ Соболева без разрешения была использована его фотография. Кроме того, указывалось на причастность Тарантова к кругу лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Он подчеркивает, что этот факт не соответствует действительности, задевая его честь и достоинство.

Тарантов требует от Соболева удалить программу с YouTube и выплатить более 84,4 млн рублей компенсации – по 100 рублей за каждый просмотр ролика, которых набралось больше 840 тысяч.

В Instagram Соболева появились разъяснения, из которых следует, что речь идет о вышедшей в 2019 году программе «Можно ваш телефончик?» Один из ее участников получил задание отправить аудиосообщение-шутку любому контакту. Тот отправил такое сообщение некому Леониду.

«Шутка была настолько «за гранью», что в ее абсурдности невозможно усомниться. Над ней все посмеялись и забыли. Только не Леонид Тарантов – юрист из города Тольятти», - пишет Соболев.

Комик утверждает, что у Тарантова возникли финансовые проблемы, которые тот решил поправить подачей иска. Он подтвердил, что иск рассматривается судом, однако выразил сомнение, тот ли это Леонид, который получил аудиосообщение.

Соболев уточняет, что судебное заседание назначено на 28 апреля.

