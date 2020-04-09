Врачи в Москве объединились в комитет для борьбы с коронавирусом
В Москве создан клинический комитет по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2. В него вошли главные врачи коронавирусных стационаров.
В Москве в настоящее время принимают пациентов с COVID-19 в 13 стационарах. Также в двух больницах идет подготовка к развертыванию госпиталей для лечения зараженных, пишут «Известия».
Комитет, в частности предложил объединить стационары для лечения пневмонии и коронавируса. Медики пояснили, что большинство случаев пневмонии в последнее время связаны именно с коронавирусом.
Главврач больницы в подмосковной Коммунарке Денис Проценко также считает необходимым изменение схемы обследования пациентов с подозрением на коронавирус. Он пояснил, что в ряде случаев тесты дают ложноотрицательный результат, сделать точные выводы позволяет только сочетание теста с результатами томографии, сообщает РИА ФАН.
По последним данным, за последние сутки в России выявлено 1459 новых случаев заражения Covid-19. В результате общее число случаев заражения в стране превысило 10 тысяч. За последние сутки в России скончались 13 человек, всего с начала эпидемии умерших 76. Выздоровели 698.
Журналист Илья Варламов в эфире НСН выразил надежду, что врачи в России будут получать надбавки и после пандемии.
«У нас в стране врачи, несмотря на значимость профессии, несмотря на те риски, которые они несут, получали действительно какие-то несерьезные деньги. Сегодня, когда врачи берут на себя основной удар по борьбе с болезнью, мне кажется, совершенно нормальным, что они получат такие прибавки. Я надеюсь, что эта история не закончится. И после того, как мы преодолеем эту напасть, врачи у нас будут получать достойную зарплату, не только во время пандемии, а будут получать ее и дальше», – сказал Варламов.
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