Врачи в Москве объединились в комитет для борьбы с коронавирусом

Главврач больницы в подмосковной Коммунарке Денис Проценко также считает необходимым изменение схемы обследования пациентов с подозрением на коронавирус. Он пояснил, что в ряде случаев тесты дают ложноотрицательный результат, сделать точные выводы позволяет только сочетание теста с результатами томографии, сообщает РИА ФАН.

По последним данным, за последние сутки в России выявлено 1459 новых случаев заражения Covid-19. В результате общее число случаев заражения в стране превысило 10 тысяч. За последние сутки в России скончались 13 человек, всего с начала эпидемии умерших 76. Выздоровели 698.

Журналист Илья Варламов в эфире НСН выразил надежду, что врачи в России будут получать надбавки и после пандемии.

«У нас в стране врачи, несмотря на значимость профессии, несмотря на те риски, которые они несут, получали действительно какие-то несерьезные деньги. Сегодня, когда врачи берут на себя основной удар по борьбе с болезнью, мне кажется, совершенно нормальным, что они получат такие прибавки. Я надеюсь, что эта история не закончится. И после того, как мы преодолеем эту напасть, врачи у нас будут получать достойную зарплату, не только во время пандемии, а будут получать ее и дальше», – сказал Варламов.



