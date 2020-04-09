Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
Солист группы «Би-2» в эфире НСН рассказал о плюсах самоизоляции.
Как и большинство россиян, солист группы «Би-2» Лева находится в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Музыкант заявил в эфире НСН отказался питаться гастрономическим хитом периода самоизоляции - гречкой.
«Гречку я не закупал, она у меня давно уже была куплена, но готовить я ее не буду», - заявил музыкант.
При этом он отметил пользу от вынужденного пребывания дома.
«Самоизоляция для меня — это праздник интроверта. Я получаю максимальное удовольствие. Я так [задолбался] за два года, что для меня это заслуженный отпуск. У меня расписан день практически поминутно: я просыпаюсь, провожу время в постели с чаем и компьютером, потом я занимаюсь спортом, затем читаю, после сажусь к инструменту, а вечером смотрю фильм» - рассказал он.
Ранее в эфире НСН солист группы «Би-2» Шура раскрыл секрет «королевского омлета», который очень любят его дети, так же находящиеся в условиях самоизоляции.
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