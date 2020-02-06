Врачи рассказали о состоянии россиян, эвакуированных их Уханя

6 февраля 202012:23

Россияне, которые накануне были эвакуированы из китайского города Ухань в Тюменскую область из-за эпидемии коронавируса, чувствуют себя хорошо. Признаков заболевания у них не обнаружено, сообщили в департаменте здравоохранения региона, сообщает РИА Новости.

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Все они находятся в зоне карантина под присмотром специалистов, сообщает «Газета.ру».

В среду 144 человека были доставлены двумя самолетами ВКС РФ в Тюмень, а затем привезены в реабилитационный центр в Тюменской области. Там россияне, а также граждане СНГ, проведут две недели.

Китайская студентка, которую лечат от коронавируса в областной инфекционной больнице Тюмени, также чувствует себя нормально, сообщает телеканал «360».

Накануне президент РФ Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены на медицинские маски и противовирусные препараты на фоне эпидемии китайского коронавируса.

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ФОТО: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
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