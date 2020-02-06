Врачи рассказали о состоянии россиян, эвакуированных их Уханя
Россияне, которые накануне были эвакуированы из китайского города Ухань в Тюменскую область из-за эпидемии коронавируса, чувствуют себя хорошо. Признаков заболевания у них не обнаружено, сообщили в департаменте здравоохранения региона, сообщает РИА Новости.
Все они находятся в зоне карантина под присмотром специалистов, сообщает «Газета.ру».
В среду 144 человека были доставлены двумя самолетами ВКС РФ в Тюмень, а затем привезены в реабилитационный центр в Тюменской области. Там россияне, а также граждане СНГ, проведут две недели.
Китайская студентка, которую лечат от коронавируса в областной инфекционной больнице Тюмени, также чувствует себя нормально, сообщает телеканал «360».
Накануне президент РФ Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены на медицинские маски и противовирусные препараты на фоне эпидемии китайского коронавируса.
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