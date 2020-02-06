У Китая могут быть проблемы с патентом на лекарство от коронавируса
Институт вирусологии из китайского города Ухань 21 января подал патент на использование противовирусного средства ремдизивир для борьбы с новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте организации. Отмечается, что препарат эффективен против инфекции в том случае, если его использовать вместе с лекарством от малярии — хлорокином.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на South Morning China Post, у китайского института могут быть проблемы с авторскими правами из-за того, что ремдизивир разработала американская компания Gilead Sciences еще в 2016 году. Однако безопасность и эффективность этого препарата не подтверждена. О чем сообщил главный медицинский сотрудник Gilead Sciences Мердад Пэрси. Компания сотрудничает с органами здравоохранения Китая, проверяя эффективность лекарства на заразившихся коронавирусом 2019-nCoV.
На данный момент число жертв инфекции составляет 563 человек, заразились более 28 тысяч. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в ближайшие месяцы на борьбу с коронавирусом потребуется $675 млн, передает RT.
Ранее глава Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль заявил, что меры, которые предпринимает Россия для предотвращения распространения коронавируса, абсолютно оправданы. По его словам, опасность коронавируса нельзя умалять, однако не менее опасен грипп, от которого россиянам стоит защищаться
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Миноборазования Хакасии прошли обыски по делу о недостроенных детсадах
- У Китая могут быть проблемы с патентом на лекарство от коронавируса
- Росстат назвал регионы с нехваткой врачей
- «Быстрые деньги». Данные миллиона заёмщиков МФО выставили на продажу
- 20 человек на круизном лайнере Diamond Princess заражены коронавирусом