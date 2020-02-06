У Китая могут быть проблемы с патентом на лекарство от коронавируса

Институт вирусологии из китайского города Ухань 21 января подал патент на использование противовирусного средства ремдизивир для борьбы с новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте организации. Отмечается, что препарат эффективен против инфекции в том случае, если его использовать вместе с лекарством от малярии — хлорокином.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на South Morning China Post, у китайского института могут быть проблемы с авторскими правами из-за того, что ремдизивир разработала американская компания Gilead Sciences еще в 2016 году. Однако безопасность и эффективность этого препарата не подтверждена. О чем сообщил главный медицинский сотрудник Gilead Sciences Мердад Пэрси. Компания сотрудничает с органами здравоохранения Китая, проверяя эффективность лекарства на заразившихся коронавирусом 2019-nCoV.