Путин потребовал закрывать аптеки, завышающие цены на маски

«Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться», - сказал глава государства в ходе встречи с членами кабмина, сообщает RT.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что некоторые аптеки повысили цены на медицинские маски в десятки раз.

Если до Нового года одна маска в среднем стоила 1-1,5 рубля, то сейчас цены доходят до 70-100 рублей за одну единицу. Голикова назвала подобное завышение цен «беспрецедентным» и призвала Федеральную антимонопольную службу заняться этим вопросом.

