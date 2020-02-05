Путин потребовал закрывать аптеки, завышающие цены на маски
Президент России Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены на медицинские маски и противовирусные препараты на фоне эпидемии нового коронавируса.
«Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться», - сказал глава государства в ходе встречи с членами кабмина, сообщает RT.
В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что некоторые аптеки повысили цены на медицинские маски в десятки раз.
Если до Нового года одна маска в среднем стоила 1-1,5 рубля, то сейчас цены доходят до 70-100 рублей за одну единицу. Голикова назвала подобное завышение цен «беспрецедентным» и призвала Федеральную антимонопольную службу заняться этим вопросом.
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