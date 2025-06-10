Врач-кардиолог и реабилитолог Мария Чайковская, в свою очередь, добавила, что рыбу стоит есть два-три раза в неделю.

«Рыба - это не просто еда, это инвестиция в ваше здоровье. Чтобы обеспечить организм всем необходимым, включая легкоусвояемый белок, бесценные Омега-3 и комплекс витаминов группы В, достаточно включать рыбу в рацион два-три раза в неделю. Исследования показывают, что даже 35 граммов рыбы в день, при ежедневном потреблении, способны значительно снизить риск инфаркта и инсульта. Наш организм не способен самостоятельно синтезировать Омега-3, поэтому россиянам крайне важно регулярно восполнять этот элемент с помощью рыбных блюд. Это позволит жить дольше и лучше», - сказала собеседница НСН.

Ранее нутрициолог Екатерина Гузман заявила «Радиоточке НСН», что рыба - настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, стимулирующих работу мозга и укрепляющих защитные силы в организме.

