«ДГК является ключевым структурным компонентом фосфолипидов клеточных мембран нейронов. Иными словами, это строительный материал для мозга, он помогает клеткам быстрее взаимодействовать друг с другом и строить новые нейронные связи. Недавнее исследование показывает, что у людей с высоким уровнем омега-3 больше объем серого вещества в гиппокампе — области, отвечающей за память. Кроме того, омега-3 стимулируют выработку серотонина — “гормона счастья”, который уменьшает тревожность», — сказала Гузман.

Также, отметила собеседница НСН, в рыбе содержится много цинка, селена и витамина D, укрепляющих защитные силы организма.

«Рыба богата множеством других ценных нутриентов, например, йодом, который критичен для щитовидной железы, или фосфором, который важен для костей, а также играет ключевую роль в поддержании здоровья мозга. В частности, фосфор улучшает способность запоминать информацию, что полезно учащимся во время подготовки к экзаменам, участвует в формировании и восстановлении клеточных мембран, что улучшает передачу нервных импульсов между нейронами. Кроме того, фосфор важен для энергетического обмена, являясь компонентом аденозинтрифосфата (АТФ), основного источника энергии для клеточных процессов. Вообще рыба - это природный “суперфуд” для мозга, к тому же идеальный для школьного питания. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для поддержания здоровья достаточно 227 граммов рыбы в неделю, а по рекомендациям Минздрава России, норма потребления составляет от 28 кг рыбы в год. Таким образом, достаточно включать ее в рацион 2–3 раза в неделю, чтобы обеспечить организм необходимыми элементами», - добавила она.

В заключение Гузман заявила, что максимальная польза продукта сохраняется при приготовлении рыбы на пару или запекании.

«Важно отметить, что современные технологии шоковой заморозки сохраняют питательные свойства рыбы. Правильное размораживание и щадящие методы приготовления (на пару, запекание) помогают сохранить максимальную пользу продукта», - подытожила она.

Ранее диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что употребление зеленого чая на постоянной основе приводит к замедлению старения головного мозга, так как продукт действует сразу на несколько функций организма. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

