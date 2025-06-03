Улучшает сон и снижает стресс: В фитнес-индустрии рассказали о пользе велопрогулок
Регулярная езда на велосипеде помогает сжигать калории, снижать уровень стресса и даже улучшать качество сна, сказала НСН Елена Силина.
Езда на велосипеде является одним из самых универсальных и доступных видов физической активности, который подходит людям практически любого уровня подготовки, сказала в эфире НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Сегодня, 3 июня, отмечается Всемирный день велосипеда. День празднования универсального средства передвижения был учрежден в апреле 2018 года ООН. Резолюция ООН отмечает «уникальность, давнюю историю и многофункциональность велосипеда, который используется уже два столетия и является простым, недорогим, надежным, экологически чистым и приемлемым видом транспорта». Силина отметила, что регулярная езда на велосипеде помогает сжигать калории, снижать уровень стресса и даже улучшать качество сна.
«Езда на велосипеде - один из самых универсальных и доступных видов физической активности, который подходит людям практически любого уровня подготовки. Это аэробная нагрузка средней интенсивности, которая эффективно укрепляет сердечно-сосудистую систему, развивает выносливость и мышечный тонус, улучшает координацию. Регулярная езда помогает сжигать калории, снижать уровень стресса и даже улучшать качество сна. Новички могут смело начинать с небольших дистанций и умеренного темпа - велоспорт не требует высокой стартовой выносливости», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, при езде на велосипеде важно правильно на нем сидеть.
«Главное - правильно отрегулировать посадку, высоту седла и руля, чтобы нагрузка распределялась равномерно и не возникало лишнего напряжения в пояснице, шее и коленных суставах. Важно помнить: при неправильной посадке на велосипеде и длительных поездках могут страдать поясничный отдел позвоночника, колени и запястья. Чтобы этого избежать, необходимо подбирать велосипед по росту, следить за техникой и не пренебрегать разминкой перед ездой и растяжкой после. В идеале - проконсультироваться с тренером, особенно если есть хронические заболевания или цель - тренироваться системно», - указала эксперт.
Говоря о сравнении занятий бегом и велоездой, Силина отметила, что бег является более ударной нагрузкой. Эксперт посоветовала совмещать велопрогулки и пробежки.
«Сравнивать велосипед и бег с точки зрения пользы - не совсем корректно. Это разные по механике и нагрузке виды активности. Велосипед обеспечивает щадящую нагрузку на суставы, поэтому часто рекомендуем тем, кто восстанавливается после травм или имеет избыточный вес. Бег, в свою очередь, - более ударная нагрузка, требующая большей подготовки, но и сжигающая больше калорий за единицу времени. Совмещать бег и велопрогулки можно и нужно - это поможет комплексно проработать разные группы мышц и избежать однотипной перегрузки», - заключила Силина.
Ранее Силина рассказала НСН, что в России нет законов, которые прямо бы запрещали бегать или тренироваться в определенной одежде, однако спортсменам все же стоит соблюдать этические нормы.
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