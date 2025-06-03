Сегодня, 3 июня, отмечается Всемирный день велосипеда. День празднования универсального средства передвижения был учрежден в апреле 2018 года ООН. Резолюция ООН отмечает «уникальность, давнюю историю и многофункциональность велосипеда, который используется уже два столетия и является простым, недорогим, надежным, экологически чистым и приемлемым видом транспорта». Силина отметила, что регулярная езда на велосипеде помогает сжигать калории, снижать уровень стресса и даже улучшать качество сна.

«Езда на велосипеде - один из самых универсальных и доступных видов физической активности, который подходит людям практически любого уровня подготовки. Это аэробная нагрузка средней интенсивности, которая эффективно укрепляет сердечно-сосудистую систему, развивает выносливость и мышечный тонус, улучшает координацию. Регулярная езда помогает сжигать калории, снижать уровень стресса и даже улучшать качество сна. Новички могут смело начинать с небольших дистанций и умеренного темпа - велоспорт не требует высокой стартовой выносливости», - сказала собеседница НСН.