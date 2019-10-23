Врачи рассказали, чем опасно длительное недосыпание

Медики рассказали, чем опасно длительное недосыпание. Как заявил врач общей семейной практики Ершовской амбулатории Илья Угорский, длительные недосыпы мгновенно сказываются на настроении и самочувствие: человек становится раздражительным, вялым, у него замедляется реакция и ухудшается память.

Между тем, как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», терапевт Тамара Смирнова заявила, что людей, которые регулярно недосыпают, истощается нервная система. Следствием этого являются вспышки агрессии.

Медики рекомендуют ложиться спать в одно и то же время. Перед тем, как оправиться в постель, лучше не ужинать плотно. Кроме того, по возможности, нужно отказаться от чая и кофе. Специалисты ещё раз подчеркнули, что оптимальная продолжительность сна для взрослого человека должна составлять 7-8 часов. Кстати, ранее специалисты рассказали, что темные круги под глазами могут говорить не только о недосыпании, и игнорировать этот симптом опасно для жизни. Как пишет телеканал 360, врачи рассказали, что причиной темных кругов под глазами может быть обезвоживание. В частности, в результате заболеваний почек. Также причиной этого симптома могут быть интоксикации и кишечные инфекции.