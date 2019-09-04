Сомнолог рассказал, почему с храпом не нужно бороться снотворным

В Москве пришлось госпитализировать бразильянку из-за храпа мужа, сообщает «Газета.ру». По словам мужчины, они с женой в ресторане выпили спиртного, после чего вернулись в отель. Там женщина приняла снотворное, чтобы не слышать храп мужа. Вскоре ей стало плохо, ее отправили в реанимацию, где диагностировали отравление медикаментами.

Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в эфире НСН рассказал, как лучше бороться с храпом.