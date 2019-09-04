Сомнолог рассказал, почему с храпом не нужно бороться снотворным
Член Российского общества сомнологов в эфире НСН рассказал, как лучше бороться с храпом.
В Москве пришлось госпитализировать бразильянку из-за храпа мужа, сообщает «Газета.ру». По словам мужчины, они с женой в ресторане выпили спиртного, после чего вернулись в отель. Там женщина приняла снотворное, чтобы не слышать храп мужа. Вскоре ей стало плохо, ее отправили в реанимацию, где диагностировали отравление медикаментами.
Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в эфире НСН рассказал, как лучше бороться с храпом.
«Храп часто называют одной из причин разводов. Он действительно может быть очень громким. Но снотворные препараты – это неправильный выход из ситуации. Лучший способ лечения – это беруши в уши партнера. Но иногда и они не спасают, их нужно подбирать. Храп можно вылечить хирургическим вмешательством, но прежде всего надо выяснить, бывают ли у человека остановки дыхания во сне, которые часто сопровождают храп. Если да, то нужно лечить не хирургическим вмешательством. Нужно сходить к ЛОРу и выяснить точное место возникновения храпа. Причиной может быть заложенный нос, увеличенные миндалины, изжога и ожог слизистой глотки, активное курение и употребление алкоголя», - сказал он.
Ранее Павел Кудинов рассказал НСН, как применять магнитную подушку от храпа.
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