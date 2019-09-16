Сомнолог рассказал о смертельных последствиях сна на спине
Председатель правления Национального сомнологического общества в эфире НСН раскритиковал рекомендации крымского кардиолога.
Главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой заявил, что самой опасной позой для сна является положение сидя, пишут РИА Новости. По его мнению, сидячее положение увеличивает внутрибрюшное давление и плохо влияет на сердце. Самой безопасной позой Садовой назвал положение - лежа на спине.
Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон в эфире НСН заявил о некомпетентности крымского кардиолога.
«Человек совершенно не компетентный в этих делах. Сон на спине увеличивает риск апноэ (остановка дыхательных движений – прим. ред.) и притока крови к мозгу. Это чревато инсультами, что является самым страшным. В частности, кардиологи не рекомендуют спать на спине особенно полным мужчинам, которые имеют короткую шею. Это такой фенотип современного молодого бизнесмена – толстый мужик, который все время за рулем, мало двигается, курит и пьет. Вот у них часто сильный храп, на утро - муторное состояние, тяжелая голова, туго соображают, и ухудшается память. Это следствие того, что они спят на спине», - сказал сомнолог.
При этом, в противовес оппоненту, Владимир Ковальзон рассказал, о способах борьбы с подобными последствиями сна.
«В стародавние времена люди специально приспосабливали кровати таким образом, чтобы высота подушки позволяла спать практически сидя. Голова должна была быть выше, чем живот, это позволяет меньше храпеть и чувствовать себя утром лучше. На самом деле, человек спит в той пользе, в которой ему удобнее и ни какие насильственные действия здесь не возможны. Но людям, страдающим апноэ, как раз показана поза на боку, а не на спине. Есть даже специальный метод – пришивается теннисный мячик к пижаме на спине, чтобы человек не поворачивался», - пояснил Ковальзон.
Председатель правления Национального сомнологического общества считает, что подобного рода некомпетентные комментарии являются последствием недостаточного изучения проблем сна в России.
«У нас [в России] Министерство здравоохранения уже десятилетия не разрешает введение новой врачебной классификации – врач-сомнолог. Не официально, их заменяют кардиологи и неврологи, которые получили схожую специализацию по этой проблеме тоже не официально ради своего медицинского интереса. На Западе это направление [сомнологии] имеет огромное развитие и огромный приток средств. У нас, к сожалению, изучение проблем сна находится в зачаточном состоянии и держится только на энтузиазме отдельных людей», - заключил собеседник.
Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в эфире НСН рассказал, как лучше бороться с храпом.
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