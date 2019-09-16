Сомнолог рассказал о смертельных последствиях сна на спине

При этом, в противовес оппоненту, Владимир Ковальзон рассказал, о способах борьбы с подобными последствиями сна.

«В стародавние времена люди специально приспосабливали кровати таким образом, чтобы высота подушки позволяла спать практически сидя. Голова должна была быть выше, чем живот, это позволяет меньше храпеть и чувствовать себя утром лучше. На самом деле, человек спит в той пользе, в которой ему удобнее и ни какие насильственные действия здесь не возможны. Но людям, страдающим апноэ, как раз показана поза на боку, а не на спине. Есть даже специальный метод – пришивается теннисный мячик к пижаме на спине, чтобы человек не поворачивался», - пояснил Ковальзон.

Председатель правления Национального сомнологического общества считает, что подобного рода некомпетентные комментарии являются последствием недостаточного изучения проблем сна в России.

«У нас [в России] Министерство здравоохранения уже десятилетия не разрешает введение новой врачебной классификации – врач-сомнолог. Не официально, их заменяют кардиологи и неврологи, которые получили схожую специализацию по этой проблеме тоже не официально ради своего медицинского интереса. На Западе это направление [сомнологии] имеет огромное развитие и огромный приток средств. У нас, к сожалению, изучение проблем сна находится в зачаточном состоянии и держится только на энтузиазме отдельных людей», - заключил собеседник.

Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в эфире НСН рассказал, как лучше бороться с храпом.

