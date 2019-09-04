Храп мужа довёл бразильскую туристку до реанимации в Москве

Туристка из Бразилии попала в больницу в Москве из-за храпящего супруга, сообщает РЕН ТВ. Муж рассказал, что в день инцидента они выпивали с женой спиртное в разных заведениях российской столицы.

Вернувшись в гостиницу, разгорячённая женщина приняла снотворное, чтобы храп благоверного не мешал ей заснуть. Однако через короткое время туристке стало плохо, и ее госпитализировали в реанимационное отделение, у неё диагностировали отравление медикаментами.

При этом супруг говорит, что его жена нередко использовала снотворное, чтобы храп ей не мешал спать.

