Врачи прогнозируют вспышку коронавируса после митинга в Хабаровске

Индекс распространенности COVID-19 в Хабаровском крае также превышает нормативные показатели. В инфекционных госпиталях края заняты 78 процентов коек, заявила главный инфекционист Минздрава по Хабаровскому краю и Дальневосточному федеральному округу Анна Кузнецова.

«Подобные массовые мероприятия, на которые люди пришли без масок, перчаток и не соблюдают социальное дистанцирование — это очень тревожно и внушает опасения, что мы столкнемся с еще большим распространением инфекции. Поэтому уже готовимся к возможному всплеску заболеваемости», — отметила Кузнецова.

Напомним, 11 июля в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре состоялись несогласованные митинги в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. В них участвовал от 10 до 12 тысяч человек, сообщает МВД. В полиции считают, что организатор митингов стала команда Фургала.

