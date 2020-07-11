Врачи прогнозируют вспышку коронавируса после митинга в Хабаровске
После массовых митингов, которые прошли в Хабаровском крае в субботу, 11 июля, медики опасаются вспышки коронавирусной инфекции в регионе, сообщает «АиФ-Дальинформ».
«Если в доковидное время мы выполняли в сутки от 700 до 750 вызовов, то сейчас почти под тысячу. А ведь количество бригад прежнее», — отметил главный врач станции скорой помощи Хабаровска Виталий Пустовой.
Индекс распространенности COVID-19 в Хабаровском крае также превышает нормативные показатели. В инфекционных госпиталях края заняты 78 процентов коек, заявила главный инфекционист Минздрава по Хабаровскому краю и Дальневосточному федеральному округу Анна Кузнецова.
«Подобные массовые мероприятия, на которые люди пришли без масок, перчаток и не соблюдают социальное дистанцирование — это очень тревожно и внушает опасения, что мы столкнемся с еще большим распространением инфекции. Поэтому уже готовимся к возможному всплеску заболеваемости», — отметила Кузнецова.
Напомним, 11 июля в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре состоялись несогласованные митинги в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. В них участвовал от 10 до 12 тысяч человек, сообщает МВД. В полиции считают, что организатор митингов стала команда Фургала.
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