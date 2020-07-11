В МВД заявили об организации массовых митингов командой Фургала
В управлении МВД России по Хабаровскому краю команду арестованного губернатора Сергея Фургала обвинили в организации несанкционированных митингов в поддержку политика.
По данным силового ведомства, в акциях участвовали 10–12 тысяч человек.
Несанкционированные митинги сторонников Фургала состоялись в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре 11 июля. Мэрия Хабаровска призвала участников акции разойтись по домам.
Митинг завершился мирно, полиция не вмешивалась в происходящее, отмечает Lenta.ru.
Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля и доставили в Москву на допрос. Его обвинили по уголовному делу о заказных убийствах предпринимателей в 2004-2005 годах: показания на Фургала как организатора преступлений дали другие участники дела. Губернатор вину не признал.
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