В МВД заявили об организации массовых митингов командой Фургала

В управлении МВД России по Хабаровскому краю команду арестованного губернатора Сергея Фургала обвинили в организации несанкционированных митингов в поддержку политика.

По данным силового ведомства, в акциях участвовали 10–12 тысяч человек.

В Хабаровске прошел митинг в поддержку Фургала

Несанкционированные митинги сторонников Фургала состоялись в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре 11 июля. Мэрия Хабаровска призвала участников акции разойтись по домам.

Митинг завершился мирно, полиция не вмешивалась в происходящее, отмечает Lenta.ru.

Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля и доставили в Москву на допрос. Его обвинили по уголовному делу о заказных убийствах предпринимателей в 2004-2005 годах: показания на Фургала как организатора преступлений дали другие участники дела. Губернатор вину не признал.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Несанкционированный МитингХабаровскСергей Фургал
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