Иммунолог назвала главных переносчиков COVID-19
Врач-терапевт в эфире НСН рассказала, какие группы заболевших коронавирусом самые опасные.
Количество частиц коронавируса в организме бессимптомных пациентов выше, чем у больных с явным проявлением заболевания, выяснили турецкие ученые. Такой вывод они сделали на основе проб и анализов у 60 человек. По их словам, именно такая особенность мешает остановить пандемию.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН рассказала, стоит ли верить выводам турецких ученых.
«Это очень сомнительная корреляция и нет достоверных данных, что у переносчиков больше частиц вируса, чем у тяжело больных. Это обосновано биологическим процессом, что если вирусу не получается проникнуть в организм, то он продолжает активно размножаться на слизистой носа. А если он уже проник внутрь, то он исчезнет со слизистой носа. У больного частиц больше, только они не в носу», - отметила она.
Ярцева уточнила, что больной с явными симптомами гораздо заразнее простого носителя.
«Больной с симптомами активно распространяет вирус, когда чихает и кашляет. А бессимптомник представляет опасность только для тех, с кем он часто общается и для групп риска. Чтобы заразиться от бессимптомного, должно сложиться много факторов, это не так просто», - добавила иммунолог.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что для завершения эпидемии вовсе не нужно вакцинировать всё население страны. По его словам, надо привить группы риска: пожилое поколение, молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями, а также врачей и учителей.
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