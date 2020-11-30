Иммунолог назвала главных переносчиков COVID-19

«Это очень сомнительная корреляция и нет достоверных данных, что у переносчиков больше частиц вируса, чем у тяжело больных. Это обосновано биологическим процессом, что если вирусу не получается проникнуть в организм, то он продолжает активно размножаться на слизистой носа. А если он уже проник внутрь, то он исчезнет со слизистой носа. У больного частиц больше, только они не в носу», - отметила она.



Ярцева уточнила, что больной с явными симптомами гораздо заразнее простого носителя.



«Больной с симптомами активно распространяет вирус, когда чихает и кашляет. А бессимптомник представляет опасность только для тех, с кем он часто общается и для групп риска. Чтобы заразиться от бессимптомного, должно сложиться много факторов, это не так просто», - добавила иммунолог.



Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что для завершения эпидемии вовсе не нужно вакцинировать всё население страны. По его словам, надо привить группы риска: пожилое поколение, молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями, а также врачей и учителей.

