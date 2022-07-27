«Врачи перегружены»: У медиков нет времени рассказывать детали болезней пациентам

Ранее страховые компании обнародовали данные исследования, из которых следует, что больше половины россиян через интернет ставят себе диагнозы. Только 21% респондентов в этом вопросе полностью полагаются на врачей.

«Есть преимущества такого подхода, а также недостатки. У нас значительная часть населения живет за пределами больших городов и не может получить квалифицированную помощь. Для работы врача с пациентом отводится 10-12 минут. Врачи перегружены, потому что нужно заполнить медицинскую документацию, выписать рецепты. Просто нет времени разговаривать с пациентом, а иногда это нужно. Больному необходимо узнать сведения о своей болезни, поведении, режиме питания и все это можно получить из интернета. На YouTube некоторые просветительские программы дают достаточно полную информацию. Ничего плохого нет в том, что больной с хроническим заболеванием через различные источники получает информации больше, чем врач и оказывается весьма компетентным в своей болезни», - сказал Широков.