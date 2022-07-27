«Врачи перегружены»: У медиков нет времени рассказывать детали болезней пациентам

Диагноз по интернету ставить нельзя, но узнавать подробные сведения о болезни в открытых источниках можно, сказал НСН заслуженный врач РФ Евгений Широков.

У врачей нет времени разговаривать с пациентами. На прием одного больного отводится 10-12 минут, потому медики просто не успевают рассказать в деталях о недуге, поведении, режиме питания. Эти сведения пациенты могут узнать в интернете, заявил доктор медицинских наук, врач-ангионевролог Евгений Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее страховые компании обнародовали данные исследования, из которых следует, что больше половины россиян через интернет ставят себе диагнозы. Только 21% респондентов в этом вопросе полностью полагаются на врачей.

«Есть преимущества такого подхода, а также недостатки. У нас значительная часть населения живет за пределами больших городов и не может получить квалифицированную помощь. Для работы врача с пациентом отводится 10-12 минут. Врачи перегружены, потому что нужно заполнить медицинскую документацию, выписать рецепты. Просто нет времени разговаривать с пациентом, а иногда это нужно. Больному необходимо узнать сведения о своей болезни, поведении, режиме питания и все это можно получить из интернета. На YouTube некоторые просветительские программы дают достаточно полную информацию. Ничего плохого нет в том, что больной с хроническим заболеванием через различные источники получает информации больше, чем врач и оказывается весьма компетентным в своей болезни», - сказал Широков.

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Собеседник не советует ставить самостоятельно диагноз только исходя из симптомов и того, что пишут в интернете.

«За диагнозом надо идти к врачу, проходить обследования, а потом уже дополнять эти данные из интернета. Диагноз на основании любых симптомов и интернета поставить нельзя. Для этого нужны специалисты, потому что даже для врача это бывает сложная задача», - отметил Широков.

Если человек будет постоянно ставить себе диагноз по симптомам с помощью интернета, то могут появиться психосоматические отклонения в здоровье, сказала ранее НСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

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Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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