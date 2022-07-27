«Появятся отклонения»: Россиян предупредили о вреде постановки диагноза с помощью интернета

Накануне издание РБК Life сообщило, что более половины россиян регулярно используют интернет для поиска верного диагноза по симптомам. При этом постоянно наблюдаются у докторов только 11% россиян. Татьяна Соломатина отметила, что такая динамика связана, прежде всего, с недоступностью медицинской помощи.

«Такая тенденция связана не с недоверием к врачам, а с их недоступностью. Действительно, для того, чтобы человеку попасть к врачу по программе госгарантий, если это не острое заболевание, то нужно ждать 7-14 дней. А когда у человека болит что-то сегодня и сейчас, он начинает искать источники информации, либо возможность контакта с врачом. Когда они его не находят или было недостаточно информации при первичном контакте, интернет никто не отменял. С одной стороны, это хорошо, повышается грамотность пациентов. Но, с другой стороны, есть синдром третьего курса, когда ты читаешь о любом заболевании и находишь все симптомы у себя. Это накладывает психосоматические отклонения в системе здоровья человека, который не подготовлен к этому», - сказала Соломатина.

По ее словам, россияне должны иметь возможность обратиться к врачу в течение двух-трех дней. При этом депутат отметила, что у граждан непременно должна быть удовлетворенность в приеме у специалиста.