«Появятся отклонения»: Россиян предупредили о вреде постановки диагноза с помощью интернета
Если искать в интернете информацию о болезнях, то можно найти все их симптомы у себя, отметила в эфире НСН депутат Татьяна Соломатина.
Если человек будет постоянно ставить себе диагноз по симптомам с помощью интернета, то могут появиться психосоматические отклонения в здоровье, рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне издание РБК Life сообщило, что более половины россиян регулярно используют интернет для поиска верного диагноза по симптомам. При этом постоянно наблюдаются у докторов только 11% россиян. Татьяна Соломатина отметила, что такая динамика связана, прежде всего, с недоступностью медицинской помощи.
«Такая тенденция связана не с недоверием к врачам, а с их недоступностью. Действительно, для того, чтобы человеку попасть к врачу по программе госгарантий, если это не острое заболевание, то нужно ждать 7-14 дней. А когда у человека болит что-то сегодня и сейчас, он начинает искать источники информации, либо возможность контакта с врачом. Когда они его не находят или было недостаточно информации при первичном контакте, интернет никто не отменял. С одной стороны, это хорошо, повышается грамотность пациентов. Но, с другой стороны, есть синдром третьего курса, когда ты читаешь о любом заболевании и находишь все симптомы у себя. Это накладывает психосоматические отклонения в системе здоровья человека, который не подготовлен к этому», - сказала Соломатина.
По ее словам, россияне должны иметь возможность обратиться к врачу в течение двух-трех дней. При этом депутат отметила, что у граждан непременно должна быть удовлетворенность в приеме у специалиста.
«Проблему мы сможем решить только тогда, когда первичный контакт с пациентом будет установлен таким образом, чтобы у человека была удовлетворенность. Если человека что-то беспокоит, он должен иметь возможность обратиться, если это не острое заболевание, в течение двух-трех дней к врачу. А если у людей нет удовлетворенности во врачебной консультации, должна быть возможность получить второе и третье мнение, а не в интернете. Пока в системе оказания помощи это очень сложно», - указала Соломатина.
Также она подчеркнула, что в России необходимо активнее развивать диспансеризацию. Депутат напомнила, что такая программа активно развивалась до пандемии коронавируса.
«Есть второй вопрос – это профилактическая медицина, диспансеризация. Очень хорошо начали работать по программе диспансеризации в 2019 и 2020 году, но тут нам помешал ковид, и мы опять откатились назад. Думаю, что сейчас как раз время, когда нужно возвращаться на круги своя. Это должен быть качественный медосмотр при прохождении диспансеризации. Туда должны быть включены все моменты по диагностике. По многим позициям нужно расширять панель обследования. У человека должна быть возможность при наличии отклонений не в течение месяца ходить по одному кругу», - резюмировала Соломатина.
В июне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что уровень удовлетворения населения медицинской помощью возрос по сравнению с предыдущими годами и достиг одного из максимальных за предыдущий период.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 027 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 115 / сут.
- Минобороны РФ запустило паромы из Ейска в Мариуполь
- Песков заявил, что санкции мешают «Газпрому» гарантировать прокачку
- Песков: Путин и Эрдоган обсудят в Сочи военно-техническое сотрудничество
- Производитель лифтов Otis объявил о продаже российского бизнеса
- Сбербанк впервые за 20 лет повысил стоимость уведомлений
- Онищенко: Россиянам нужно успеть ревакцинироваться от COVID-19 до сентября
- СМИ: патриарху Кириллу запретили въезд в Литву
- В Кремле обвинили молдавские власти в насаждении антироссийской повестки
- Минобороны: Российские военные уничтожили более 100 ракет к РСЗО HIMARS
- Эксперт назвал вакансии с максимальным количеством собеседований
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru