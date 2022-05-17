Дерматолог: «красные родинки» могут быть признаком серьёзного заболевания

Людям с «красными родинками» на теле стоит обратиться к специалисту, призывает дерматолог Инна Петросова. По её словам, красные образования на коже могут оказаться опасными и характер этих «родинок» может определить во время осмотра с помощью приборов специалист. Эксперт отметила, что под такими образованиями может скрываться более серьёзный диагноз, требующий срочного оперативного вмешательства.

«Надо понять, что подразумевается под красными родинками. Если это безобидные гемангиомы, то можно и не удалять. Но может оказаться, что это более серьёзное образование, не родинка в привычном понимании, которое нужно срочно и обязательно удалять и проводить биопсию. В любом случае, нужно показаться врачу, и он решит, нужно ли удалять или можно с этим жить дальше», — посоветовала Петросова в интервью NEWS.ru.

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Специалист также рассказала о том, что врачи не отталкиваются от понятия «красная родинка», а ставят диагноз исходя из визуального осмотра пациента. Бывают ситуации, когда характер проблемы «врач врачу не может передать на словах», призналась Петросова.

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Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
ТЕГИ:ДиспансеризацияМедицинаВрачи
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