Врачи одобрили новые страховые гарантии, но напомнили о невыплаченных прибавках к зарплате

«Предыдущие выплаты, в виде надбавок к зарплате, о которых говорил президент, ещё не были выплачены врачам, и их обещают выплатить в будущем. Неизвестно было ли это где-то реализовано на сегодняшний день. Проблема пока в том, что лично я не знаю ни одного письменного распоряжения от больничных администраций об этих выплатах. А хотелось бы, чтобы это было документально оформлено, а не зависело от воли местных руководителей», - заявил общественник.

Комментируя новые страховые выплаты, он рассказал, что уже есть проблемы с тем, что в некоторых регионах врачей заставляют доказывать, что они заразились именно на работе. Гальперин выразил надежду, что компенсацию получат и семьи тех медработников, кто уже отдал жизнь в борьбе с коронавирусом.

«Что касается страховых выплат – да, мы очень рады, что это, наконец-то, произошло. Как это будет работать, мы оценим, когда начнутся реальные выплаты. В частности, есть сообщения из Санкт-Петербурга, где врачей заставляют доказывать, что они заразились именно на работе. И это никуда не годится, это прямое нарушение распоряжения президента. Есть также проблема, что когда закончится эпидемия, останутся риски. Мы считаем, что все медицинские работники должны быть застрахованы от рисков, связанных с их работой. Это должно входить в обязанности руководителей учреждений. Кроме того, я не нашёл прямого ответа, будут ли распространяться новые страховые выплаты на тех, кто уже пострадал, но я надеюсь, что семьи моих погибших коллег всё же получат компенсацию», - сказал Семён Гальперин.

Накануне стало известно о младшем медперсонале наркологической больницы №17 в российской столице, который жалуется на невыплату зарплат и надбавок, которые обещаны были президентом РФ тем, кто непосредственно занят в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сейчас это медицинское учреждение перепрофилировано для лечения пациентов с COVID-19.

Инициативная группа, представляющая санитарок, нянечек, младших медсестёр и сиделок, обратилась в редакцию издания «Ридус». В целом, на проблемы с выплатами жалуются до 200 человек. Как заявил один из представителей коллектива, младшим медицинским работникам вообще отказываются выплачивать надбавку, утверждая, что они якобы не работают с коронавирусными пациентами.



