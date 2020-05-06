Медперсонал больницы в Москве жалуется на невыплату зарплат
Младший медицинский персонал наркологической больницы №17 в российской столице жалуется на невыплату зарплат и надбавок, которые обещаны были президентом РФ тем, кто непосредственно занят в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сейчас это медицинское учреждение перепрофилированно для лечения пациентов с COVID-19/
Инициативная группа, представляющая санитарок, нянечек, младших медсестр и сиделок, обратилась в редакцию издания «Ридус». В целом, на проблемы с выплатами жалуются до 200 человек. Как заявил один из представителей коллектива, младшим медицинским работникам вообще отказываются выплачивать надбавку, утверждая, что они якобы не работают с коронавирусными пацментами.
Однако сами медики утверждает, что они контактируют с такими больными. «Нас дурят, просто дурят! Это самое настоящее мошенничество», — приводит словам медработника Ura.ru. Сотрудники также сетуют, что вместо обещанного графика сутки через трое им приходится работать сутки через двое, также иногда выходить на внеурочные дежурства. Даже спустя две с половиной недели работы их официально не трудоустроили и не выплатили зарплаты, жалуются медработники.
Уточняется, что этот младший медперсонал был нанят через компанию «Линия жизни». Сотрудники начали работать с 24 апреля. При этом собственным сотрудникам больницы уже выплатили и зарплаты и надбавки. В самой наркобольнице №17 на Варшавском шоссе URA.RU сообщили, что у них нет никаких проблем с младшим медперсоналом.
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