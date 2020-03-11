Врачи назвали личной паникой прогноз Меркель по коронавирусу

Однако российские врачи заявили, что канцлер в любом случае сильно преувеличивает.

«Что касается Германии и тем более всего мира — это слишком завышенные цифры. Наверное, от панического состояния канцлера» - заявил в интервью телеканалу «360» Доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

Аналогичную точку зрения высказала врач-инфекционист Юлия Четайкина. Она напомнила, что выявленный в Китае коронавирус – не единственный из существующих.

«Если с точки зрения того, что люди болеют любым коронавирусом — не именно типом 2019 года — то да, 70 процентов населения может, конечно, заразиться и переболеть этим», - сказала она.

Согласно последним данным, коронавирусом в мире заболели более 120 тысяч человек. Число жертв перевалило за 4 тысячи.

Отметим, что Меркель выступила против закрытия границ европейскими странами в целях нераспространения инфекции. Канцлер считает, что домашний карантин является более эффективной мерой в преодолении эпидемии.

