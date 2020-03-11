Посвященную коронавирусу конференцию в США отменили из-за коронавируса

Круглый стол на эту тему был запланирован американским Советом по международным отношениям и должен был состояться в пятницу, однако мероприятие решили не проводить, как и другие конференции, запланированные в период с 11 марта по 3 апреля.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта в США выявлены 696 заболевших коронавирусом, 25 человек скончались.

По всему миру заболели более 110 тысяч человек, жертвами COVID-19 стали больше 4 тысяч человек. Всего коронавирус охватил 110 стран мира.



Многие государства отменили занятия в школах и университетах. В частности, на две недели закрыты все образовательные учреждения в Польше, передает «Свободная пресса».

