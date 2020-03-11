Меркель сообщила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что порядка 70 процентов населения могут заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции в Берлине, передает РИА Новости. Канцлер, однако, не уточнила, о территории каких стран идет речь.
«Когда вокруг бушует вирус, а у населения нет иммунитета и не существует лекарства, то от 60 до 70 процентов населения будет заражено», — сказала Меркель.
Политик также выступила против закрытия границ европейскими странами в целях нераспространения инфекции. Она призвала Евросоюз принять необходимые меры по борьбе с коронавирусом. Меркель также отметила, что домашний карантин является приемлемой мерой в преодолении эпидемии.
Вице-спикер Госдумы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой после посещения Парижа принял решение о самоизоляции из-за коронавируса. По его словам, он будет работать дома - это его гражданский и человеческий долг перед коллегами.
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