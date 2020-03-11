Меркель сообщила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что порядка 70 процентов населения могут заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции в Берлине, передает РИА Новости. Канцлер, однако, не уточнила, о территории каких стран идет речь.

«Когда вокруг бушует вирус, а у населения нет иммунитета и не существует лекарства, то от 60 до 70 процентов населения будет заражено», — сказала Меркель.