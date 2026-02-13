Безруков заявил, что не намерен бороться за пост ректора Школы-студии МХАТ

Он отметил, что ему вполне хватает «занятости по руководству Московским губернским театром, преподавания во ВГИКе и артистической деятельности».

«Однако из многочисленных сообщений узнал, что меня подозревают в неких коварных замыслах по захвату этой должности. Тем, кто в это искренне верит, отвечаю так же искренне — нет, это фейк», - написал Безруков.

Ранее в СМИ появилась информация, что на пост ректора Школы-студии МХАТ рассматривается кандидатура Безрукова, а также народного артиста РФ Дмитрия Пескова, однако последний заявил, что не подходит на эту должность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

