Безруков заявил, что не намерен бороться за пост ректора Школы-студии МХАТ
Народный артист РФ Сергей Безруков в своём Telegram-канале заявил, что не собирается претендовать на пост ректора Школы-студии МХАТ.
Он отметил, что ему вполне хватает «занятости по руководству Московским губернским театром, преподавания во ВГИКе и артистической деятельности».
«Однако из многочисленных сообщений узнал, что меня подозревают в неких коварных замыслах по захвату этой должности. Тем, кто в это искренне верит, отвечаю так же искренне — нет, это фейк», - написал Безруков.
Ранее в СМИ появилась информация, что на пост ректора Школы-студии МХАТ рассматривается кандидатура Безрукова, а также народного артиста РФ Дмитрия Пескова, однако последний заявил, что не подходит на эту должность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минцифры поддержало индексацию тарифов «Почты России»
- СМИ: Россию на переговорах в Женеве представят не менее 15 человек
- Канцлера Германии обвинили в отказе от поддержки фермеров
- «Драть шкуру по-мужски»: Лукашенко раскритиковал стрельбы военных Белоруссии
- Безруков заявил, что не намерен бороться за пост ректора Школы-студии МХАТ
- Врачи и программисты: Кто в России трудится на двух работах
- Астролог дала советы, что дарить людям разных знаков зодиака
- Объявлен состав украинской делегации на переговорах в Женеве
- Немецкий политолог оценил шансы раскола ЕС из-за разногласий Мерца и Макрона
- Набиуллина заявила об отсутствии влияния «эффекта Долиной» на рынок жилья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru