Безруков заявил, что не намерен бороться за пост ректора Школы-студии МХАТ

Народный артист РФ Сергей Безруков в своём Telegram-канале заявил, что не собирается претендовать на пост ректора Школы-студии МХАТ.

Не выдержал нападок? Почему Богомолов отказался от Школы-студии МХАТ

Он отметил, что ему вполне хватает «занятости по руководству Московским губернским театром, преподавания во ВГИКе и артистической деятельности».

«Однако из многочисленных сообщений узнал, что меня подозревают в неких коварных замыслах по захвату этой должности. Тем, кто в это искренне верит, отвечаю так же искренне — нет, это фейк», - написал Безруков.

Ранее в СМИ появилась информация, что на пост ректора Школы-студии МХАТ рассматривается кандидатура Безрукова, а также народного артиста РФ Дмитрия Пескова, однако последний заявил, что не подходит на эту должность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:МХАТНародный АртистСергей Безруков

Горячие новости

Все новости

партнеры