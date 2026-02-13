Канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает соглашение о свободной торговле с Южной Америке, но оно разрушит жизнь немецких фермеров, рассказал депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер в беседе с НСН.



В ЕС обострились противоречия между Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макрона по ключевым вопросам европейской политики, включая вопрос об использовании еврооблигаций и заключенное Еврокомиссией соглашение о свободной торговле со странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR). Последний пункт даже грозит Евросоюзу расколом. Об этом сообщила газета La Repubblica. Зингер не согласился с такой точкой зрения.