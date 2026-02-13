Канцлера Германии обвинили в отказе от поддержки фермеров
Правительство ФРГ совершенно не хочет позаботиться о своем сельском хозяйстве, заявил НСН Ульрих Зингер.
Канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает соглашение о свободной торговле с Южной Америке, но оно разрушит жизнь немецких фермеров, рассказал депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер в беседе с НСН.
В ЕС обострились противоречия между Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макрона по ключевым вопросам европейской политики, включая вопрос об использовании еврооблигаций и заключенное Еврокомиссией соглашение о свободной торговле со странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR). Последний пункт даже грозит Евросоюзу расколом. Об этом сообщила газета La Repubblica. Зингер не согласился с такой точкой зрения.
«Говорить о “расколе” ЕС преждевременно. Жёсткого деления на два постоянных лагеря тоже не существует. На практике в Европе формируются тематические коалиции: по финансам — одна конфигурация, по торговле — другая, по миграции — третья. И это не признак слабости, а признак работающей демократии. Жёсткая позиция Франции против ратификации подаётся как защита фермеров и национального производителя от нечестной конкуренции и ценового давления. Мы также критически оцениваем MERCOSUR в его нынешнем виде: свободная торговля не должна означать снижение стандартов качества и неравные условия конкуренции. В этом смысле сигнал в защиту собственного аграрного сектора был бы уместен и для Германии», — подчеркнул он.
Ранее немецкий политолог Александр Рар объяснил НСН, почему Германия готова платить за Украину.
