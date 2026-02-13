Минцифры поддержало индексацию тарифов «Почты России»

В ведомстве указали, что индексация связана с тем, что тарифы организации долгое время отставали от инфляции. В результате возник дисбаланс между расходами и доходами оператора.

Новые тарифы начнут действовать с 1 марта. Например, за пересылку простого письма весом до 20 г он составит 48 рублей, а заказной бандероли весом до 100 г — 155 рублей.

В Минцифры добавили, что повышение на затронет социально незащищённых категорий граждан.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сотрудники «Почты России» в скором времени могут разбежаться, если ситуацию в госкомпании пустить на самотёк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

