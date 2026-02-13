Минцифры поддержало индексацию тарифов «Почты России»
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поддержало индексацию предельных тарифов на пересылку письменной корреспонденции «Почты России». Об этом сообщает RT.
В ведомстве указали, что индексация связана с тем, что тарифы организации долгое время отставали от инфляции. В результате возник дисбаланс между расходами и доходами оператора.
Новые тарифы начнут действовать с 1 марта. Например, за пересылку простого письма весом до 20 г он составит 48 рублей, а заказной бандероли весом до 100 г — 155 рублей.
В Минцифры добавили, что повышение на затронет социально незащищённых категорий граждан.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сотрудники «Почты России» в скором времени могут разбежаться, если ситуацию в госкомпании пустить на самотёк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тимати включили в санкционный список Канады
- Дороже мяса: Кто виноват в безумных ценах на огурцы в России
- В РПЦ заявили, что замедление Telegram не повлияет на работу Церкви
- Песков: Европейцев не будет на переговорах в Женеве
- Минцифры поддержало индексацию тарифов «Почты России»
- СМИ: Россию на переговорах в Женеве представят не менее 15 человек
- Канцлера Германии обвинили в отказе от поддержки фермеров
- «Драть шкуру по-мужски»: Лукашенко раскритиковал стрельбы военных Белоруссии
- Безруков заявил, что не намерен бороться за пост ректора Школы-студии МХАТ
- Врачи и программисты: Кто в России трудится на двух работах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru