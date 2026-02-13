Зимой выращивать огурцы дороже на 30-50%, но нет причин для цен в 400 рублей, рассказал НСН президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (АККОР) Республики Татарстан Камияр Байтемиров.

Федеральная антимонопольная служба России может вмешаться в ситуацию с резким ростом цен на огурцы, сообщают «Известия». За два месяца стоимость этих овощей в рознице увеличилась в 1,5 раза. С просьбой о проверке обратились депутаты Госдумы. По данным Росстата, с декабря по февраль текущего года огурцы подорожали на 43%, а в Руспродсоюзе заявил о более значительном росте — на 111%. При этом оптовая стоимость за указанный период снизилась на 3%. Для россиян это стало по-настоящему больным вопросом, в соцсетях они сравнивают цены на огурцы в России и других странах, а также делают мемы. Байтемиров объяснил, что происходит на рынке.