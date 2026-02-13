Дороже мяса: Кто виноват в безумных ценах на огурцы в России
Камияр Байтемиров заявил НСН, что производство овощей сейчас сосредоточено в руках крупного агробизнеса.
Зимой выращивать огурцы дороже на 30-50%, но нет причин для цен в 400 рублей, рассказал НСН президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (АККОР) Республики Татарстан Камияр Байтемиров.
Федеральная антимонопольная служба России может вмешаться в ситуацию с резким ростом цен на огурцы, сообщают «Известия». За два месяца стоимость этих овощей в рознице увеличилась в 1,5 раза. С просьбой о проверке обратились депутаты Госдумы. По данным Росстата, с декабря по февраль текущего года огурцы подорожали на 43%, а в Руспродсоюзе заявил о более значительном росте — на 111%. При этом оптовая стоимость за указанный период снизилась на 3%. Для россиян это стало по-настоящему больным вопросом, в соцсетях они сравнивают цены на огурцы в России и других странах, а также делают мемы. Байтемиров объяснил, что происходит на рынке.
«В магазинах у нас есть несколько видов огурцов, дефицита нет, просто так устроен рынок. Производство сейчас сосредоточено в руках крупного агробизнеса, который получил большие кредиты. Я думаю, что они за короткий срок хотят получить доходы, позволяющие закрыть задолженность в банках. Другой причины я назвать не могу. Но ФАС еще должен доказать необоснованность завышения цен. В России зимнее производство огурцов обходится на 30-50% дороже, растет себестоимость. Но нет причин для того, чтобы огурцы стояли 400 рублей. Получается, что у нас мясо, которое нужно полтора года выращивать, приближается к цене огурцов. Огурцы можно получать круглый год. Цены снизятся к весне, так как наши производители и фермеры начинают готовить новые партии уже», - рассказал он.
Рост стоимости на плодоовощную продукцию происходит традиционно в зимний период, снижение возможно лишь за счет сокращения накруток ритейлеров, как это произошло с ценами на яйцо в 2025 году, рассказал НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
