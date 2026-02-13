СМИ: Россию на переговорах в Женеве представят не менее 15 человек

Собеседник агентства добавил, что в Швейцарию отправится, в том числе, замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры в Женеве пройдут в трёхстороннем российско-американо-украинском формате.

Он также указал, что делегацию России возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».