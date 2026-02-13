СМИ: Россию на переговорах в Женеве представят не менее 15 человек
13 февраля 202617:30
В состав российской делегации на переговорах в Женеве войдут не менее 15 человек. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
Собеседник агентства добавил, что в Швейцарию отправится, в том числе, замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры в Женеве пройдут в трёхстороннем российско-американо-украинском формате.
Он также указал, что делегацию России возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дороже мяса: Кто виноват в безумных ценах на огурцы в России
- В РПЦ заявили, что замедление Telegram не повлияет на работу Церкви
- Песков: Европейцев не будет на переговорах в Женеве
- Минцифры поддержало индексацию тарифов «Почты России»
- СМИ: Россию на переговорах в Женеве представят не менее 15 человек
- Канцлера Германии обвинили в отказе от поддержки фермеров
- «Драть шкуру по-мужски»: Лукашенко раскритиковал стрельбы военных Белоруссии
- Безруков заявил, что не намерен бороться за пост ректора Школы-студии МХАТ
- Врачи и программисты: Кто в России трудится на двух работах
- Астролог дала советы, что дарить людям разных знаков зодиака
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru