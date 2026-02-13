Тимати включили в санкционный список Канады
Российского рэпера Тимати (Тимур Юнусов) снова включили в санкционный спискок Канады (SEMA). Об этом со ссылкой на сервисе проверки контрагентов Rusprofile сообщает «Газета.Ru».
Закон о специальных экономических мерах SEMA (Special Economic Measures Act) позволяет канадским властям вводить в ограничения на торговлю и коммерческую деятельность, а также предусматривает заморозку активов и запрет на въезд.
Согласно информации Rusprofile, Тимати числился в списках SEMA в период с июля 2023 года по июнь 2024 года. В феврале 2026 года он вновь появился в данном перечне.
Ранее издание EUobserver сообщило, что Евросоюз планирует включить Тимати в свои санкционные списки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тимати включили в санкционный список Канады
- Дороже мяса: Кто виноват в безумных ценах на огурцы в России
- В РПЦ заявили, что замедление Telegram не повлияет на работу Церкви
- Песков: Европейцев не будет на переговорах в Женеве
- Минцифры поддержало индексацию тарифов «Почты России»
- СМИ: Россию на переговорах в Женеве представят не менее 15 человек
- Канцлера Германии обвинили в отказе от поддержки фермеров
- «Драть шкуру по-мужски»: Лукашенко раскритиковал стрельбы военных Белоруссии
- Безруков заявил, что не намерен бороться за пост ректора Школы-студии МХАТ
- Врачи и программисты: Кто в России трудится на двух работах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru