Тимати включили в санкционный список Канады

Закон о специальных экономических мерах SEMA (Special Economic Measures Act) позволяет канадским властям вводить в ограничения на торговлю и коммерческую деятельность, а также предусматривает заморозку активов и запрет на въезд.

Согласно информации Rusprofile, Тимати числился в списках SEMA в период с июля 2023 года по июнь 2024 года. В феврале 2026 года он вновь появился в данном перечне.

Ранее издание EUobserver сообщило, что Евросоюз планирует включить Тимати в свои санкционные списки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

