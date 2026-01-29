Главное, чтобы оплачивали: Что изменит новый лимит на сверхурочную работу
Светлана Бессараб напомнила НСН, кого нельзя привлечь к сверхурочной работе, а Александр Южалин усомнился, что нововведение сдержит работодателей от нечестного поведения.
Увеличение лимита сверхурочных работ не спасет от нехватки кадров, однако поможет решить проблему на короткий срок. Об этом в пресс-центре НСН рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Комитет Госдумы по труду 28 января 2026 года поддержал законопроект, который удваивает лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, пишут «Известия». Инициатива направлена на борьбу с кадровым дефицитом и ростом зарплат за счет переработок с обязательной двойной оплатой. Бессараб указала, кого это не затронет.
«Это изменение касается только реального сектора экономики. Для госбюджетников остается та же норма - 120 часов в год. В реальном секторе экономики работающие сами хотят зарабатывать побольше. Поэтому профсоюзы пошли на такое соглашение с тем, чтобы до 120 часов первые два часа оплачивались в полуторакратном размере, а за последующие два часа - в четырехкратном. Нужно будет ко второму чтению внести поправки, чтобы переработки ограничились не более, чем четырьмя часами в течение 48 часов. Со 121-го часа учет стоимости работ должен быть не менее, чем в двукратном размере. От нехватки кадров это не спасет, но в какой-то степени позволит решить проблему кратковременно», - раскрыла она.
При этом она уточнила, что для подобного нововведение необходимо специальное соглашение.
«Кроме того, для такого решения необходимо отраслевое соглашение на уровне профсоюза и работодателей отрасли. В соглашение входят как социальные гарантии и льготы, так и возможность или невозможность привлекать к работе сверхурочно более 120 часов в год. После этого заключается уже коллективный договор непосредственно в организации, который прописывает, как и в каком размере все будет оплачиваться. Там решение уже остается на усмотрение сторон трудовых отношений», - добавила она.
Также Бессараб напомнила, кого не могут привлечь к сверхурочной работе.
«Во-первых, сверхурочная работа – это обязательный приказ. В отдельных случаях обязательно согласие, потому что к сверхурочной работе нельзя привлечь. Во-вторых, привлечение к сверхурочной работе категорически запрещено тем, у кого опасная и вредная работа. Также ненормированный рабочий день запрещается для лиц с малолетними детьми. И, например, если один из родителей в командировке или мобилизован», - подытожила она.
В свою очередь директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин заявил НСН, что законопроект не удержит работодателей от самоуправства.
«Мне кажется, не особо важно, примут законопроект, или нет. Если работодатель хочет сэкономить и не хочет официально оформлять сверхурочную работу, нести дополнительные финансовые расходы, то он будет это делать и сейчас. В целом, инициатива положительная, поскольку и у работодателей может закрыться ряд проблем в том числе с нехваткой персонала, ну и работники законно могут подзаработать. Единственное, не скажется ли это все на физическом состоянии работника. Надеюсь, это тоже прорабатывалось», - указал он.
Ранее Южалин заявил НСН, что неофициальная зарплата не только уменьшает размер будущей пенсии работника, но и лишает его более релевантных выплат.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главное, чтобы оплачивали: Что изменит новый лимит на сверхурочную работу
- Евросоюз включил Россию в «черный» список по отмыванию денег
- Как АвтоВАЗ и санкции сократили статистику отзывных кампаний в России
- Суд назначил экс-вице-губернатору Кубани Миньковой домашний арест
- Песков: Переговоры в Турции и ОАЭ разные по своей сути
- Евросоюз ввел санкции против телеведущих Зарубина и Губерниева
- Россиян призвали не верить объявлениям о продаже водительских прав
- Юрист: Супружеского долга в России нет, но судиться из-за него можно
- Песков: Возможная встреча Зеленского и Путина может пройти только в Москве
- Будут хитрить: Автовладельцы не поддержали запрет на штрафы в снегопад
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru