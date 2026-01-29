Увеличение лимита сверхурочных работ не спасет от нехватки кадров, однако поможет решить проблему на короткий срок. Об этом в пресс-центре НСН рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Комитет Госдумы по труду 28 января 2026 года поддержал законопроект, который удваивает лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, пишут «Известия». Инициатива направлена на борьбу с кадровым дефицитом и ростом зарплат за счет переработок с обязательной двойной оплатой. Бессараб указала, кого это не затронет.

«Это изменение касается только реального сектора экономики. Для госбюджетников остается та же норма - 120 часов в год. В реальном секторе экономики работающие сами хотят зарабатывать побольше. Поэтому профсоюзы пошли на такое соглашение с тем, чтобы до 120 часов первые два часа оплачивались в полуторакратном размере, а за последующие два часа - в четырехкратном. Нужно будет ко второму чтению внести поправки, чтобы переработки ограничились не более, чем четырьмя часами в течение 48 часов. Со 121-го часа учет стоимости работ должен быть не менее, чем в двукратном размере. От нехватки кадров это не спасет, но в какой-то степени позволит решить проблему кратковременно», - раскрыла она.

При этом она уточнила, что для подобного нововведение необходимо специальное соглашение.

«Кроме того, для такого решения необходимо отраслевое соглашение на уровне профсоюза и работодателей отрасли. В соглашение входят как социальные гарантии и льготы, так и возможность или невозможность привлекать к работе сверхурочно более 120 часов в год. После этого заключается уже коллективный договор непосредственно в организации, который прописывает, как и в каком размере все будет оплачиваться. Там решение уже остается на усмотрение сторон трудовых отношений», - добавила она.

Также Бессараб напомнила, кого не могут привлечь к сверхурочной работе.