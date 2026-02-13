«Драть шкуру по-мужски»: Лукашенко раскритиковал стрельбы военных Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что испытал мало радости во время учебных стрельб армии республики. Об этом сообщает БелТА.
Увиденное белорусский лидер оценил словами «так себе». При этом он допустил, что результат связан с волнением военнослужащих, так как «президент стоит за спиной».
Обращаясь к министру обороны Виктору Хренину Лукашенко отметил, что солдатам следует работать дальше, командирам расслабиться также не дадут.
«Мы тебе усложнять будем сейчас жизнь. Так что не расслабляйся. Ну а с комбатов, конечно, шкуру будем по-мужски драть», - сказал он.
Ранее в Белоруссии стартовала внезапная масштабная проверка Вооруженных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru