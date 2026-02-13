«Драть шкуру по-мужски»: Лукашенко раскритиковал стрельбы военных Белоруссии

Увиденное белорусский лидер оценил словами «так себе». При этом он допустил, что результат связан с волнением военнослужащих, так как «президент стоит за спиной».

Обращаясь к министру обороны Виктору Хренину Лукашенко отметил, что солдатам следует работать дальше, командирам расслабиться также не дадут.

«Мы тебе усложнять будем сейчас жизнь. Так что не расслабляйся. Ну а с комбатов, конечно, шкуру будем по-мужски драть», - сказал он.

Ранее в Белоруссии стартовала внезапная масштабная проверка Вооруженных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

