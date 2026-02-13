Миссионерская и поддерживающая работа священнослужителей точно не будет свернута в результате решения о замедлении Telegram, заявил НСН заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татианы в Барнауле Александр Микушин призвал молиться за «вразумление» российских чиновников из-за замедления работы Telegram. Таким предложением он поделился на странице в VK. Священнослужитель подчеркнул, что для многих соотечественников мессенджер стал не просто средством связи, но и «пространством для молитвы, душевного разговора и помощи ближнему». Кипшидзе отметил, что у Церкви есть множество инструментов.