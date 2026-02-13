В РПЦ заявили, что замедление Telegram не повлияет на работу Церкви

Информационное пространство многообразно, существует множество ресурсов и способов для коммуникации с пастором, заявил НСН Вахтанг Кипшидзе.

Миссионерская и поддерживающая работа священнослужителей точно не будет свернута в результате решения о замедлении Telegram, заявил НСН заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татианы в Барнауле Александр Микушин призвал молиться за «вразумление» российских чиновников из-за замедления работы Telegram. Таким предложением он поделился на странице в VK. Священнослужитель подчеркнул, что для многих соотечественников мессенджер стал не просто средством связи, но и «пространством для молитвы, душевного разговора и помощи ближнему». Кипшидзе отметил, что у Церкви есть множество инструментов.

Тормознули «Телегу»: Чего в России хотят от Telegram и WhatsApp

«Замедление работы Telegram – это разве религиозный вопрос? Священники будут вести миссионерскую деятельность так же, как они ее вели с того момента, как Церковь была Спасителем создана. Они будут использовать все возможные средства, включая современные технологии, приходскую проповедь и так далее. У нас для этого есть большие возможности. Информационное пространство многообразно, существует множество ресурсов и способов для коммуникации с пастором. Поэтому работа священнослужителей точно не будет свернута в результате тех или иных решений, всегда есть альтернатива», - отметил он.

Ранее Госдума не поддержала протокольное поручение, подготовленное депутатами из двух фракций, которые предложили запросить у Минцифры данные об основаниях блокировки Telegram и перспективах работы мессенджера в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

