Врач выписал пожилой пациентке трогательный рецепт

Выяснилось, что мать Шоу из-за коронавируса уже год держит дистанцию в два метра даже с близкими людьми. Это правило она соблюдала даже после прививки, отмечает Insider.

«Вам разрешается обнять внучку», - написал медик в своем необычном рецепте.

Шоу также разместила ролик, в котором показала, как ее мать впервые за год обняла близкого человека, и поблагодарила ученых и врачей за такую возможность.

Одна из пользовательниц с ником Sara Jane призналась, что не могла сдержать слез от увиденного.

«Это так мило, но так душераздирающе. В то время, когда люди больше всего нуждаются друг в друге, они оказываются разделены», — призналась девушка.

Ранее стало известно, что жители США получили более 100 млн инъекций вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинский регулятор CDC.

