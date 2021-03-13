Врач выписал пожилой пациентке трогательный рецепт
Врач выписал пожилой женщине необычный рецепт от коронавируса. Его фотографию опубликовала в Twitter радиоведущая Джессика Шоу (Jessica Shaw). Пользователи признались, что не могли сдержать слез, увидев врачебную рекомендацию.
Выяснилось, что мать Шоу из-за коронавируса уже год держит дистанцию в два метра даже с близкими людьми. Это правило она соблюдала даже после прививки, отмечает Insider.
«Вам разрешается обнять внучку», - написал медик в своем необычном рецепте.
Шоу также разместила ролик, в котором показала, как ее мать впервые за год обняла близкого человека, и поблагодарила ученых и врачей за такую возможность.
Одна из пользовательниц с ником Sara Jane призналась, что не могла сдержать слез от увиденного.
«Это так мило, но так душераздирающе. В то время, когда люди больше всего нуждаются друг в друге, они оказываются разделены», — призналась девушка.
Ранее стало известно, что жители США получили более 100 млн инъекций вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинский регулятор CDC.
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