В США поставили 100 млн инъекций вакцины от COVID-19

По состоянию на 12 марта в США поставлено 133,3 миллиона доз препаратов от коронавируса. Было сделано 101 миллион 128 тысяч инъекций.

Отмечается, что хотя бы одной дозой вакцины привились 66 миллионов жителей страны, это составляет почти 20% населения. Однако лишь 10,5% населения прошли полный курс вакцинации.

Лидер страны Джо Байден ранее поставил цель выполнить 100 млн инъекций вакцины за 100 дней в должности президента. Накануне Байден отметил, что цель будет выполнена за 60 дней, уже к 20 марта.