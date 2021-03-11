Житель Германии прилетел с семьей в Россию ради прививки «Спутником V»

Житель ФРГ Штефан Хайлеман специально прилетел в Россию, чтобы пройти вакцинацию российской вакциной от COVID-19 «Спутник V», сообщает издание Focus.

Немец поставил прививку в московском ГУМе. По словам Хайлемана, для вакцинации не понадобилась предварительная запись, и очередь на прививку была небольшой, отмечает РИА ФАН.

Хайлеман считает, что «Cпутник V» – лучшая из всех существующих сегодня вакцин. Вместе с жителем Германии в Москву прилетели его супруга и дети: они также сделали прививки.

Как рассказал Хайлеман, после вакцинации он отметил усталость и повышение температуры, однако уже на следующий день побочные эффекты исчезли.

Издание Focus обратило внимание на действия России в борьбе с коронавирусом: журнал отметил, что в стране не введен локдаун, общественная жизнь практически не ограничена, однако при этом заболеваемость COVID-19 с начала года снижается, сообщает РЕН ТВ.

