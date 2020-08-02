Врач указал на главную ошибку при коронавирусе

«Запомните: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции. У нас в стране сейчас заболеваемость COVID-19 в целом хоть и снижается, но медленно. Во многом потому, что люди пренебрегают средствами защиты», — отмечает академик.

Ранее стало известно о недовольстве столичных властей соблюдением масочного режима в Москве. По данным главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, лишь около трети жителей города носят маски в общественных местах, тогда как в мае их было более 90 процентов.

НСН сообщала, что будет усилен контроль за ношением масок в столичных магазинах и станут чаще проверять соблюдение масочно-перчаточного режима на транспорте в Москве. Штраф за его нарушение, если кто запамятовал, составляет пять тысяч рублей.

