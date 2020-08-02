Врач указал на главную ошибку при коронавирусе

Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов указал на главную ошибку, которую совершают россияне во время пандемии коронавируса. Экспертное мнение опубликовала «Комсомольская правда».

Бойцов считает, что отказ от защитных масок, особенно в общественных местах, замедляет снижение темпов заболеваемости COVID-19, пишет Газета.ru.

В новом учебном году ношение масок в вузах станет обязательным

«Запомните: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции. У нас в стране сейчас заболеваемость COVID-19 в целом хоть и снижается, но медленно. Во многом потому, что люди пренебрегают средствами защиты», — отмечает академик.

Ранее стало известно о недовольстве столичных властей соблюдением масочного режима в Москве. По данным главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, лишь около трети жителей города носят маски в общественных местах, тогда как в мае их было более 90 процентов.

НСН сообщала, что будет усилен контроль за ношением масок в столичных магазинах и станут чаще проверять соблюдение масочно-перчаточного режима на транспорте в Москве. Штраф за его нарушение, если кто запамятовал, составляет пять тысяч рублей.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
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