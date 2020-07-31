В новом учебном году ношение масок в вузах станет обязательным

Ношение защитных масок станет обязательным требованием для вузов в новом учебном году. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, использование этих защитных средств позволит организовать учебный процесс с соблюдением всех необходимым санитарно-эпидемиологических мер.

При этом, по словам Фалькова, преподаватели и студенты, у которых подтверждено наличие антител к COVID-19, смогут посещать занятия без масок. При этом, им необходимо будет предоставить соответствующую справку.

В Минобрнауки уточнили, что обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты.