В новом учебном году ношение масок в вузах станет обязательным

Ношение защитных масок станет обязательным требованием для вузов в новом учебном году. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, использование этих защитных средств позволит организовать учебный процесс с соблюдением всех необходимым санитарно-эпидемиологических мер.

При этом, по словам Фалькова, преподаватели и студенты, у которых подтверждено наличие антител к COVID-19, смогут посещать занятия без масок. При этом, им необходимо будет предоставить соответствующую справку.

В Минобрнауки уточнили, что обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты.

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А ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что будущий учебный год в российских школах начнется в традиционном формате. Он подчеркнул, что будут учтены все требования Роспотребнадзора и опыт проведения ЕГЭ в период пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, Кравцов сообщил об отсутствии планов введения дистанционного обучения.

Помимо этого, ранее министр просвещения РФ заявил, что 1 сентября традиционные линейки в российских школах пройдут, но в условиях соблюдения всех мер безопасности – в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:СтудентыКоронавирусвузыЗащитная маска
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