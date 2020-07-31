Маски надеть!

Столичные власти недовольны тем, как в городе соблюдается масочно-перчаточный режим, который в отличие от самоизоляции никто не отменял. Более того, поэтапная отмена ограничений, введенных из-за коронавируса, обуславливалась как раз требованием неукоснительного соблюдения этого режима. Москвичи расслабились, - констатировал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его данным, лишь около трети жителей города носят маски в общественных местах, тогда как в мае их было более 90 процентов.

Проверочные рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима на транспорте в Москве уже идут. Штраф за его нарушение, если кто запамятовал, составляет пять тысяч рублей. В метро контролеры информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте, а в случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах. Если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не штрафуют.

Будет усилен контроль за ношением масок в столичных магазинах. Как напомнил г-н Немерюк, все торговые сети заверяли, что после отмены режима самоизоляции будут соблюдать требования Роспотребнадзора. А теперь «некоторые кассиры, продавцы и потребители без масок», - констатировал представитель городского правительства. И не сказать, чтобы до сего дня контроль за соблюдением этого правила не велся. Оштрафованы более шести тысяч предприятий торговли более чем на 300 миллионов рублей за то, что сотрудники либо посетители не соблюдают режим ношения масок. Кстати, сегодня стало известно, что в новом учебном году ношение масок будет обязательно в высших учебных заведениях. Обеспечить ими студентов и преподавателей должны сами вузы. Снимать их можно будет только преподавателям при чтении лекций.

Между тем, темпы распространения коронавируса в Москве заметно снизились: за июль в городе зафиксировано менее 20 тысяч (19 761) новых случаев заражения – вдвое меньше июньских показателей. Среднесуточная заболеваемость сократилась до 641,6 случая. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, рассчитывать на дальнейшее снижение не приходится, это уже «минимальный уровень».

Минимальным уровень распространения COVID-19 московские власти предпочли бы и оставить, отсюда и напоминания с проверками. К чему может привести откровенное пренебрежение мерами санитарно-эпидемической предосторожности, наглядно иллюстрирует опыт ряда европейских стран, где это уже привело к повторному росту числа заболевших. Такая ситуация фиксируется, в частности, в Испании, Германии, балканских странах.

