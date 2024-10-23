Врач рекомендовала слушать релаксирующую музыку для уменьшения боли

Снизить тревогу и боль поможет мелодичная, релаксирующая музыка, она способствует успокоению нервной системы, начинает замедляться пульс и дыхание, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с НСН.

Ранее исследователи из Медицинского колледжа Калифорнийского университета Нортстейт в Элк-Гроув выяснили, что музыка снижает боль и тревогу. Они представили свой доклад на конгрессе Американской коллегии хирургов. Основой для таких выводов стали 35 исследований выздоровления людей после операций. У людей, которые слушали музыку, сердце сокращалось примерно на 4,5 удара в минуту меньше, по сравнению с теми, кто не успокаивал себя при помощи любимых мелодий. Романенко согласилась с результатами исследования.